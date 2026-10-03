ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಈ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬವಿರಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬಗಳ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕೆಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಈ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ.
ಲೇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಮರೂನ್ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಸೀರೆ ಪೂಜೆ, ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಗಲವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಬೋ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ.
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