ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆ: ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಬಜೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜೆ ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಜೆ ಕೀಟ ನಿವಾರಕ ಬಳಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೀಟಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಬಾಲ್ಗಳಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಭಯವಿದ್ದರೆ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಉಪಾಯವಿದೆ, ಅದೇ ಬಜೆ (Vasambu). ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಸನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಜೆ ಅಥವಾ ಬಜೆ ಬೇರು (What is baje beru)?
ಬಜೆಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಚಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಬೇರು, ಇದನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೀಟನಾಶಕ, ಆ್ಯಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಜೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ (How to Use baje beru for Clothes)
- ಬಜೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ:
- ಬಜೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
- ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಪಾಟು, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ
- ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು ಇಡಬಹುದು
ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು, ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್, ಇರುವೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಜೆಯ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಪಾಯ
- ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
- ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ
- ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ
- ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯ
- ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಬಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಬಜೆ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಅಂಗಡಿ, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.