ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದೇ ಅವರ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ಡ್ ಹೆವಿ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಬಹಳ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಧರಿಸಿದ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಡೀ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮುಖವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೀರೆಯ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗ್ಟಿಕ್ಕಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಣೆಯನ್ನು ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಸಿದೆ.
