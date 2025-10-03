ಬಾಲ್ಕನಿ ಮನೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಲ್ಕನಿ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂರಲು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಮೋನೀನ್, ಸಿಟ್ರಾಲ್ನಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆ, ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಂಬೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುವಾಸನೆ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸದನ್ನು ಇಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ ನಿಂಬೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.