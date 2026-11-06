1979ರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಅಂದು ಕೆಲಸ ನೀಡದಿರುವುದು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.06) ಭಾರತದ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಗ ವಿಪ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಿಲ್ಲ!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ-ಟಿವಿ18ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ತಾವು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅಜೀಂ ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು" ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
1979ರಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ!
ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ನಡುವಿನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 1979ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪುಣೆಯ ಪಟ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ₹15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಂತಹ ಉನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ!
ಈ ಘಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ. 2024ರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, "ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೂರ್ತಿ!
1946ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು 1967ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಕಾನ್ಪುರದ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (IIM) ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ECIL) ತಯಾರಿಸಿದ TDC 312 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ BASIC ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು 'ಸಾಫ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್' (Softronics) ಹೆಸರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪುಣೆಯ ಪಟ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ಅವರು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 1981ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ₹10,000 ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳವಾಯಿತು.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದು!
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ₹10,000 ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವತಃ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿದ್ದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರಲಿಲ್ಲ.
2024ರಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ-ಟಿವಿ18ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು 'ತಪ್ಪಾಗಿ ಆದರ್ಶವಾದಿಯಾಗಿದ್ದೆ' (Wrongly Idealistic) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ನಮ್ಮ ಏಳು ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸುಧಾ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ: ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿ!
ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ತರಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ, ಬಳಿಕ ವಿಪ್ರೋವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಭಾರತದ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
2026ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು 1981ರಿಂದ 2002ರವರೆಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಅವರು, ಕಂಪನಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ 1995ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಪ್ರೋ ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ (Market Capitalisation) ಸುಮಾರು ₹4.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ, ವಿಪ್ರೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1.95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿಪ್ರೋಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಈ ಕಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವು.