ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಕಿವಿಮಾತು: ಯುವಜನರೇ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೀಸಲಿಡಿ!
ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರು ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಡೆದು ಹೋಗುವುದು, ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ದೂರಕ್ಕೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪರದೆಗಳ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಲನವಲನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಧೋನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕರಿದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಧೋನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಳವಳ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಧೋನಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ, ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನೂ ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ!
ಯುವಜನರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಧೋನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲ; ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
30–35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲು ಕೂಡ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು; ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಈ ಅನುಭವಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಧೋನಿ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಬಹುದು.