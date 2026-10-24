53ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, ತೂಕದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ದಿನಚರಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 53ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಚಿನ್ ನಿರ್ಧಾರ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೀಸಲಿಡಿ
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, ತೂಕ ಎತ್ತುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡಂಬೆಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್, ಲೆಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅವರ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಓಟದಂತಹ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ!
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆ.