ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಅತಿಯಾದ ಖಾರ, ಕರಿದ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಣ್ಣು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಯಾವುದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಸೀಬೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ.
ಓಟ್ಸ್, ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ, ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ
ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ನಂತಹ ನಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಓಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಆಹಾರ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಪೊಂಗಲ್ನಂತಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿಫಿನ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಬೇಳೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದ ಆಹಾರಗಳು
ಅತಿಯಾದ ಖಾರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡ, ವಡೆ, ಪೂರಿಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಎನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್, ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಬದಲು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಟೀ, ಕಾಫಿ ಬೇಡ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದೆಯುರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಪಡುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುವಂತೆ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು.