80 ವರ್ಷದ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಮುಂಬೈನ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲು ಇಂದಿಗೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
80ರಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದ ದುಡಿಮೆ
ಮುಂಬೈನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 80 ವರ್ಷದ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸು 80 ದಾಟಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೂ ಅವರ ದುಡಿಮೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ
ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅರ್ಚನಾ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಅವರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ಅಪಘಾತದ ನಂತರವೂ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಸಿಗುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ದುಡಿಮೆ
ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಔಷಧಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆ ಔಷಧಿಗಳ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ಚಟರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 80 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪತ್ನಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಕಥೆ
ಅರ್ಚನಾ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಥೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅನೇಕರು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಕಥೆ, ಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮೇಲಿನ ಹೋರಾಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.