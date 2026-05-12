Home cleaning tips: ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸಿ ಸಾಕಾಗಿದೆಯೇ? ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜಿಗುಟುತನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಪರಿಹಾರ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ಸದಾ ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.&nbsp;

ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ನೆಲ ಒರೆಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಂತೂ ನೆಲ ಒರೆಸದೆ ಕೆಲಸವೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರಿಕ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಚಿಯಾಗಿ, ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೊಣಗಳಾಗಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ವಾರಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಹಳ ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಸಾಧಾರಣ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 1 ಮುಚ್ಚಳದಷ್ಟು ಡೆಟಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಒರೆಸಿ.

ಈ ವಿಧಾನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ (Antibacterial) ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಟಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ (Positivity) ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ನೆಲವು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೊಣಗಳು, ಜಿರಲೆಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೀಟಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ಬಾರಿ ನೆಲ ಒರೆಸಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೀಟಾಣು ರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಜೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ರೀತಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿದರೆ, ಇಡೀ ವಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯದೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್ (ಅಡುಗೆ ಮನೆ), ಬಾಲ್ಕನಿ, ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕೀಟಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಟುತನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.