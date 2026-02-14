Kitchen Cleaning Tips: ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವ 5 ಜಾಗಗಳಿವು
Clean Kitchen Habits: ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಐದು ಮೂಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ಥಳ
ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಬಹುದು.
ಒಣ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳ
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಣ ಆಹಾರವನ್ನಿಡಲು ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾನ್ಯ, ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳಕು ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಪಾಟನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್
ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಪದರವು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಸಾಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಮಸಾಲೆ ವಿಭಾಗ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿ ಖಾಲಿಯಾದೊಡನೆ ಪುನಃ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಳಭಾಗ
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಡಿಯುವ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡಿಕೆಗಳು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡಿಕೆಗಳು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
