ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ದಟ್ಟ & ಉದ್ದ ಆಗಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಅದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ.
Onion Juice for Hair
ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ರೆಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತುರಿದು, ಅದರ ರಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದು ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು (scalp) ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು, ಕೂದಲಿನ ಸಿಕ್ಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೂ ಪರಿಹಾರ
ನೀವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆಹೊಟ್ಟು (dandruff) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಒಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಬುರುಡೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಬೇಕು?
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ರೂಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿಡಿ, ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಕೂದಲಿನ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
