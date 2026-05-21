ಶೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
fashion May 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜುಮುಕಿ

ಹಗುರವಾದ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಜಾಲರಿಯಂತಹ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. 

Image credits: instagram
ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದ ರೌಂಡ್ ಟಾಪ್ ಜುಮುಕಿ

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇರುವ ಈ ಜುಮುಕಿಯನ್ನು 3-4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಇನ್‌ಗ್ರೇವಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೀನಾಕಾರಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮುಕಿ

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಮೀನಾಕಾರಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಯನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 

5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ

ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತಿಗಳ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳು ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ರೂಬಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಮುಕಿ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳನ್ನು (ರೂಬಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜುಮುಕಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಯೂರ ಜುಮುಕಿ

ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಬದಲಾಗಿ, ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಮಯೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
