ಹಗುರವಾದ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಜಾಲರಿಯಂತಹ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇರುವ ಈ ಜುಮುಕಿಯನ್ನು 3-4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಇನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಮೀನಾಕಾರಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಯನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತಿಗಳ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳು ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳನ್ನು (ರೂಬಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜುಮುಕಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
