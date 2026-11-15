ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿರುವ ಹುಡುಗರನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ 'Grok AI' ನೀಡಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ದೇಹದ ರಚನೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ— "ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ (Knuckles) ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿರುವ ಪುರುಷ ಕಂಡರೆ, ತಡಮಾಡದೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ!"
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಲಹೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ 'ಗ್ರೋಕ್' (Grok AI) ಬಳಿ, "ಜನರು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ (Grok AI) ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು?
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ:
"ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈಬೆರಳುಗಳ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನಾದ ಕೂದಲಿರುವುದು ರಕ್ತಸಂಚಾರ (Blood Circulation) ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಲಕ್ಷಣ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ (Testosterone) ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುರುಷತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಥವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ."
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳೇನು?
ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಹಿಂದಿನ 2 ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಉತ್ತಮ ರಕ್ತಸಂಚಾರ (Healthy Blood Circulation):
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗೆ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು (Peripheral Artery Disease) ಅಥವಾ ರಕ್ತಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿರುವುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು:
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಎಚ್ಟಿ (DHT) ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟ ಕೂದಲಿರುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು:
ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ಈ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ತಮಾಷೆಯ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ!" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, "ಕೇವಲ ಬೆರಳಿನ ಕೂದಲು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ನೋಡಿ!" ಎಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧರು ನಗುತ್ತಲೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಗುಣ, ನಡತೆ, ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು!