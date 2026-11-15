ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಲು 'ಪ್ರೇತ ಕಲ್ಯಾಣ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ವಧು ಬೇಕು, ವರ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಜಾಹೀರಾತು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಯುವತಿಗೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಯುವಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಜಾಹೀರಾತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದವರು ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಅದರಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಗಂಡು ಮಗುವು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಎಂದೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೇನು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿತ್ತು.
ಇದೇ ಪ್ರೇತಗಳ ಮದುವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಮದುವೆ, ಪ್ರೇತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಮೂಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಸತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಇವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮದುವೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಈಡೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ?
ಮೃತಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನಿಜವಾದ ಮದುವೆಯಂತೆಯೇ ಅವರ ಜಾತಕವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೋಡುವುದು ಇದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ , ನಂತರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತದೆ . ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ - ಸಪ್ತಪದಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಬೆಂಕಿಯ ಸುತ್ತ ಏಳು ಸುತ್ತು ನಡೆಯುವ ಆಚರಣೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾದಾನ , ಅಥವಾ ವಧುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ವಧು ಮತ್ತು ವರನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ವಧುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವರನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ವಧುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವರನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಇದು ಸಮಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ, ಪ್ರೇತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಧು-ವರರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ, ದುಃಖಕರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವೆನಿಸಬಹುದು , ಆದರೆ ಪ್ರೇತ ಕಲ್ಯಾಣವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿರೇಚಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆತ್ಮಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತವರ ಈ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಯು ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಹಾದುಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಸತ್ತವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.