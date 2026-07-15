ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತತ್ಕಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಎಐ ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮವು (IRCTC) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಜುಲೈ 15 ರಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತತ್ಕಾಲ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ: ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್!
ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ.
ಸದ್ಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 32,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಅನುಭವ ಬದಲಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಬಳಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಾಲಿತ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಲೀಪರ್, ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, ಅಥವಾ ಎಸಿ 2-ಟೈರ್ (AC 2, AC 3) ನಂತಹ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು ಒಂದೇ ಪರದೆಯ (Single Screen) ಮೇಲೆ ಮೂಡಲಿದ್ದು, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಸೀಟನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನಗತ್ಯ ಪಾಪ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಹು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ದೂರು!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಳವಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (MNIT) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ನೇರವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ, "ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು, ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜುಲೈ 15ರ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಧಾರಿತ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (Testing) ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಎಐ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಸ ನವೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.