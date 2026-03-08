ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತು, ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನ, ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಲೋಚನಾ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 'ಮೂಲಾಂಕ' (Radix Number) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ಇತರರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೀಕಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಮೂಲಾಂಕ 1: ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ, ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ
ಮೂಲಾಂಕ 4 – ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ...
ಮೂಲಾಂಕ 8 – ಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚು, ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೂಲಾಂಕ 1, 4, ಮತ್ತು 8 ಇರುವವರಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವೇ. ಆದರೆ ಇದೇ ಗುಣವು ಅತಿಯಾದ ಟೀಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.