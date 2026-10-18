ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗೊಂಚಲು ದೀಪಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯಿಂದ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತವೆ. ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗೊಂಚಲು ದೀಪ (Jhumar Light)ಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಸದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಊಟದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಗೊಂಚಲು ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಸವೆದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗೊಂಚಲು ದೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು:
* ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ,
* ಕೈಗವಸುಗಳು,
* ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ (Isopropyl Alcohol) ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
* ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್
ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು?
* ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ.
*ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗೊಂಚಲಿನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ ಭಾಗವು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಭಾಗಗಳು ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
* ಮೊದಲು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗೊಂಚಲು ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಳು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
* ನಂತರ, ಗಾಜು ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಗೊಂಚಲು ದೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ.
* ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಈಗ, ಗೊಂಚಲು ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
* ತಯಾರಾದ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೊಂಚಲು ದೀಪದ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ.
* ಗಾಜು ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸಿ.
* ಇದರ ನಂತರ, ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
* ಇದು ಗೊಂಚಲು ದೀಪದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಗೊಂಚಲು ದೀಪವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಇರಿಸಬಹುದು.