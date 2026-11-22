ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಬೇಕೇ? ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ 6 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.
ಸೊಂಟ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಹಗುರವಾದ ಸೀರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಮ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಭುಜ, ತೋಳು ದಪ್ಪಗಿರುವವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸೀರೆ ದೇಹವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಯರ್-ಶೇಪ್ ದೇಹಾಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ₹500 ರೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಮೃದುವಾದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ಲಸ್-ಸೈಜ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಗೆರೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ದೇಹವನ್ನು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ. ₹500 ರೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಬಣ್ಣ ದಪ್ಪಗಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಸ್-ಸೈಜ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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