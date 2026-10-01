ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಹಾರ ಮೆನು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಹಾರ ಮೆನು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ಆಲೂ ಸಬ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ದಾಲ್‌ ತಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ತೇಜಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

ತೇಜಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಖಾದ್ಯಗಳು ವಾರದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರಾಠಾ

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಲೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೆಜ್ ಉಪ್ಮಾ

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಲೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪೋಹಾ

ಚೋಲೆ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಲೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕುಲ್ಚಾ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಉಪಾಹಾರ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್-ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲಾ ಆಮ್ಲೆಟ್, ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ನೀಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಕಥಿ ರೋಲ್, ಬ್ರೆಡ್-ಬೆಣ್ಣೆ, ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್, ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಮಫಿನ್ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಕಮ್ ಶರಬತ್ ಕೂಡ ಮೆನುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ?

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪುಲಾವ್, ದಾಲ್, ಮುಖ್ಯ ಖಾದ್ಯ, ಒಣ ತರಕಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ರೆಡ್, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ದಾಲ್‌ನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಮಖಾನಿ, ದಾಲ್ ಪಂಚಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ತಡ್ಕಾ.

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಖಾದ್ಯಗಳು

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ:

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ

ಶಾಹಿ ಪನೀರ್

ಕದಾಯಿ ಪನೀರ್

ನವ್ರತನ್ ಕೊರ್ಮಾ

ಖೋಯಾ ಮಟರ್ ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು.

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳು

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ:

ಬಟರ್ ಚಿಕನ್

ಶಾಹಿ ಚಿಕನ್

ಕದಾಯಿ ಚಿಕನ್

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಿಂಡಿ ಕುರ್ಕುರಿ, ಬೀನ್ಸ್-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ ಆಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನೊಂದಿಗೆ ಆಲೂ ಮಟರ್ ಮುಂತಾದ ಒಣ ತರಕಾರಿಗಳೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಬ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಠಾ, ಲಚ್ಚಾ ಪರಾಠಾ ಅಥವಾ ತವಾ ರೋಟಿ ಇರಬಹುದು.

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಋತುಮಾನ ಮತ್ತು ಮೆನು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ, ಶೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಲ್ವಾ ಮುಂತಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಚೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್, ಲಸ್ಸಿ, ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಕಮ್ ಶರಬತ್ ಮುಂತಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.

ವಾರದ ಮೆನು ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುವ ಖಾದ್ಯಗಳು

ತೇಜಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಆಹಾರ ಮೆನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರದ ಮೆನು ಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಇದೀಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.