ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚೀನೀ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್, ಮೊಮೊಗಳಂತಹ ಚೀನೀ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಚೀನೀ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ,
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಲಡ್ಡುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಚೀನೀ ಖಾದ್ಯಗಳಾದ ನೂಡಲ್ಸ್, ಮೊಮೊಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾದ ಚೀನೀ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದ ಕಥೆ
ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯವು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾ (Tangra) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು 'ಚೈನಾಟೌನ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಚೀನೀ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರು. ಚೀನೀ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಮೊದಲು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಆಚರಣೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಯಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಇಂದಿಗೂ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾ ಕಾಳಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್, ಚಾಪ್ಸುಯಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಮತ್ತು ಮೊಮೊಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡೋ-ಚೈನೀಸ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾ ಕಾಳಿಯು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಸಿದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚೀನೀ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರವು ಭಾರತದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.