Dish Wash Brush: ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಳನೀರು ಕುಡಿದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ತುರಿದು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು, ನಾರನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾರಿನಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್‌ಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಆ್ಯಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ರೆಡಿ.

ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

  • ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಪು
  • ದಾರ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ವೈರ್
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ಇದು ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ.

ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾರನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಒಣಗಿದ ನಾರನ್ನು ಕೈಯಿಂದ గుಂಡಗೆ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ. ಈಗ ಅದು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ದಾರ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ವೈರ್‌ನಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ದಪ್ಪನಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಈಗ ರೆಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ, ಬಾಣಲೆ ಮತ್ತು ತವಾ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಟಿಪ್ಸ್

  • ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ.
  • ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
  • ನಾರು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ, ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ.
  • 3-4 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೇಗನೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್?

ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ಮುಕ್ತ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೈ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಳ ಹಿಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು.