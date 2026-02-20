- Home
Pakistan Hockey Crisis: PHF President Resigns, Captain Banned ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು, ಈಗ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಜನರಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್ಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್, ಈಗ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳವರೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಗೊಂದಲಗಳ ಮೇಲೆ ಮುನೀರ್ ಅವರ ನೆರಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಶನ್ (PHF) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಿಕ್ ಬುಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಫೆಡರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಬಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬುಗ್ಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಎಫ್ಐಎಚ್ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ಗೆ ಇವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದೇ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬುಧವಾರ ಫೆಡರೇಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಬಟ್, ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಮಾನದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮೊದಲು ಆಟಗಾರರು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಕಾರಣ ಆಟಗಾರರು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (PSB) ಅಗತ್ಯ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದವು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಬಟ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಪಿಎಚ್ಎಫ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಿಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಶನ್ನಿಂದ ದಿನಭತ್ಯೆ (Daily Allowance) ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಬಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಿಎಸ್ಬಿ (PSB) ಕಾರಣ ಎಂದು ಬುಗ್ಗಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಬಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಫೆಡರೇಶನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬುಗ್ಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ತಾಹಿರ್ ಜಮಾನ್ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಬಟ್ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದು ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
