ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮಾಧವಿ ಪಟವಾಲಿ ಅವರನ್ನು 2008ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಈಗ ಐಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. 'ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಇವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಳಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮಾಧವಿ ಪಟವಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನವರಾದ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1990ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ 2003ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದರು. ಗಂಟೆಗೆ 145ರಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರು.
1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 154.5 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ 315 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುವ ಇವರು, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಜೊತೆಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ
ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಕೈ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂಬ ಮಗ ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿ ಬಳಿಕ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
2008ರಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಗಮನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.
ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮಾಧವಿ ಪಟವಾಲಿ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿ ಪಟವಾಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರ ಮದುವೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ದಂಪತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಂಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.