ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ಯೆಹಾಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಜೊತೆಗಿನ ವದಂತಿಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಾಕ್ಕಾರ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲದ ದಂತಕಥೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಐರಿಶ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ರಯಾನ್ಏರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾರ, ರಯಾನ್ಏರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಗಕ್ಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ!
ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ಯೆಹಾಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಥೇಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಂತಿದೆ. ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅರಳಿತು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಗಕ್ಕಾರ, ಯೆಹಾಲಿಗಾಗಿ ಕವಿತೆ, ಪತ್ರದಿರುವುದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫೋನ್ ಬೂತ್ನಿಂದ ಯೆಹಾಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದೆ ಪತ್ನಿಯ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ!
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯೆಹಾಲಿ 2003 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಸ್ವಿರಿ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ, ಯೆಹಾಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ, ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಈಗ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇತಿಹಾಸ!
ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಇತ್ತು, ಅದು ನಂತರ ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
2015ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ!
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 2015 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಜುಲೈ 20, 2000ರಂದು ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ 134 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ 12,400 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 15 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಟ್ಟರು. ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪಟುವಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ 404 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14,234 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 42 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 25 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 93 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 169 ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಗಕ್ಕಾರ 56 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 31.40 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,382 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2011ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋಲು!
ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 2007 ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೋಲಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಮೀಪ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡವು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. 2015 ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 2014 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.