India longest train journey: ಕಾಲು ಕೆಳಗಿಡದೆಯೇ ಒಂದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 12 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,100 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ!
ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2024ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 68,584 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ 13,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ‘ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ’ಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
12 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ‘ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’
ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರುಗಢದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗುವ ‘ದಿಬ್ರುಗಢ - ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು 4,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ರೈಲು, ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 75 ಗಂಟೆಗಳ (ಅಂದಾಜು ಮೂರು ದಿನ) ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ‘ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೂ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಪಡೆದಿದೆ.
ರೈಲು ಕಿಟಕಿಯಿಂದಲೇ ‘ಮಿನಿ ಭಾರತ’ ದರ್ಶನ!
ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಧುರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೆಯೇ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತೇ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ‘ಮಿನಿ ಭಾರತ ದರ್ಶನ’ವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಬಹುದು.
55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ
ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಗುವಾಹಟಿ, ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ವಿಜಯವಾಡ, ಚೆನ್ನೈ, ಮಧುರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಗಮ್ಯ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಮಧುರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ‘ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ನಂಟು!
2011-12ರ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜಯಂತಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಂತ್ರಾಗಚಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ! (ಉಳಿದ ಎರಡು: ಓಖಾ–ತೂತ್ತುಕುಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂದ್ರಾ–ಜಮ್ಮು ತಾವಿ).
ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆದಾರ ‘ಹಿಮಸಾಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’
2011ರಲ್ಲಿ ದಿಬ್ರುಗಢ–ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ‘ಹಿಮಸಾಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.