ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಪತಿ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿತನದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪತಿ ಒಪ್ಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ!’: ಪತಿ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಬೇಸರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯ ಅಳಲು
ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪತಿ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಸಹಜ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಚಾರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವ ಈಗ ಇದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪತಿ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಒಪ್ಪದ ಪತ್ನಿ
ಪತಿಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯ ಅಳಲು. ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಾನು ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅವರು ಪತಿಯ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿ; ಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯ ಸಲಹೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ದಂಪತಿಗೂ ಖಾಸಗಿತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಪತಿ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ.
‘ವಿಚ್ಛೇದನವೇ ಕೊನೆಯ ದಾರಿಯೇ?’
ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇತರರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೆಲವರು, ದಂಪತಿಗೆ ಖಾಸಗಿತನ ಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವೂ ಅಗತ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅಂತಿಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ; ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.