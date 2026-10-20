Wheat flour gulab jamun: ಮೈದಾ ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಡಿ! ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸಿಯಾದ, ಸಾಫ್ಟ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು: 1/2 ಕಪ್ (ಅರ್ಧ ಕಪ್)
ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ (ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ): 1/2 ಕಪ್
ತುಪ್ಪ: 2 ಚಮಚ
ಹಾಲು: 1/4 ಕಪ್ (ಕಲಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು)
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ: 1 ಚಿಟಿಕೆ
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ: 1/2 ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು: 1 ಚಿಟಿಕೆ
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ: ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ
ಸಕ್ಕರೆ: 1 ಕಪ್
ನೀರು: 3/4 ಕಪ್ (ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್)
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ: ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
1. ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್, ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ (ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ).
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಣ-ಕಣಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪ ತಗುಲುವಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಮೃದುವಾಗಿ (ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ) ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಾದಬೇಡಿ.
ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
2. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸಿ
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 3/4 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ, ಪಾಕ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗುಟಾದರೆ (Sticky) ಸಾಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪಾಕವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡಿ.
3. ಜಾಮೂನ್ ಕರಿಯಿರಿ
ನೆನೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಉಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು (Cracks) ಇರಬಾರದು.
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಉರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ (Low Flame) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮನಾಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿದು ತೆಗೆಯಿರಿ.
4. ಪಾಕದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ
ಕರಿದ ಬಿಸಿ ಜಾಮೂನ್ಗಳನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಪಾಕದಲ್ಲೇ ಜಾಮೂನ್ಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಈಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜಾಮೂನ್ಗಳು ಪಾಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತವೆ!
ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೋಡಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಜಾಮೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಜಾಮೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಪಾತಿಯಂತೆ ನಾದಬೇಡಿ
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗುಟುತನ (Gluten) ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ನಾದಿದರೆ ಜಾಮೂನ್ ರಬ್ಬರ್ ತರಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನುಣ್ಣನೆಯ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿ
ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೌಡು (ರವೆ ಅಂಶ) ಇರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಳಸಿದರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಿರುಕು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ (ಉರಿ ಸಣ್ಣಗಿರಲಿ)
ಮೈದಾಕ್ಕಿಂತ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ (Low Flame) ಮಾಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಒಳಭಾಗ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಪಾಕದಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಕೋವಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರಿದ ಜಾಮೂನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಪಾಕದಲ್ಲೇ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಾಕ ಜಾಮೂನ್ನ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಹರಳುಗಟ್ಟದಂತೆ ತಡೆಯಲು
ಪಾಕ ಕುದಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ 3-4 ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಂಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಕ ತಣ್ಣಗಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹರಳುಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ (Crystallize ಆಗುವುದಿಲ್ಲ).