Hyderabad Haunted Places: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸದಾ ಗಿಜಿಗುಡುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸದಾ ಗಿಜಿಗುಡುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಮುಖ ಇರುವಂತೆ, ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂತ, ಆತ್ಮ, ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳ ಕಥೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ‘ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಆ ಜಾಗಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಕಥೆಗಳೇನು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ರಹಸ್ಯವಿದೆಯೇ? ನೋಡೋಣ.
ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೋಟೆ: ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಯಾನಕವಾಗುವ ಕೋಟೆ!
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೋಟೆಯೂ ಒಂದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಈ ಕೋಟೆ, ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಕತೀಯರು ಹಾಗೂ ಕುತುಬ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಆತ್ಮಗಳು ಅಲೆದಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾರಾಮತಿ ಎಂಬ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಕುಂದನ್ಬಾಗ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್: ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸುವ ನಿಗೂಢ ಬೆಳಕು!
ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಕುಂದನ್ಬಾಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು. ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್’ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಖೈರತಾಬಾದ್ನ ಹಳೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು
ಖೈರತಾಬಾದ್ನ ಹಳೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ನಿಗೂಢ ಕಥೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ: ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳಂತೆ!
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ. ಸಾವಿರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದೆ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದುಹೋಗುವುದು, ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ರವೀಂದ್ರನಗರ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಹಿಂದೆ ಭೂತದ ಕಥೆ?
2012ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಆತ್ಮದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಯದಿಂದ ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಭೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ಕಥೆಗಳು ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಭೂತ’ವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ‘ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೂ ಇವೆ.
‘ದೇಡ್ ಲಖ್ ಕಾ ಘರ್’: ಒಂದು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಭಯಾನಕ ಕಥೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ‘ದೇಡ್ ಲಖ್ ಕಾ ಘರ್’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಗೂಢ ಕಥೆಯೊಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಭವ್ಯ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಕಥೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಸ್ಮಶಾನ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೋಗಲು ಜನರು ಹೆದರುವ ಜಾಗ!
ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನ 2ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಮಿನುಗುವುದು, ಏಕಾಏಕಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಓಡಾಡಲು ಜನರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.
ಶಂಷಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಗೂಢ ಕಥೆಗಳಿವೆಯಂತೆ!
ಶಂಷಾಬಾದ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೆಳಗೆ ಹೂಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳಿವೆಯೇ?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳು, ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಭಯ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕುತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಥೆಗಳೇ? ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.