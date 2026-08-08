ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಹಿಮ, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟಿಸುವ ಗಾಳಿ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ..
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಹಿಮ, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟಿಸುವ ಗಾಳಿ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಮಪಾತ, ಹಿಮ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆವರಿಸುವ ಹಿಮದಿಂದಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಆದರೆ ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟುವಷ್ಟು ತಣ್ಣನೆಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಮದ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ದೇಹ ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಅದ್ಭುತ ದೇಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ.
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳ ದೇಹವೇ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಾಕೆಟ್!
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಈಕಗಳು ಕೇವಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕವಚವೂ ಹೌದು. ನೀರು ಒಳನುಗ್ಗದಂತೆ ಇರುವ ಈ ದಟ್ಟ ಈಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಸಮೀಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಾಕೆಟ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದರವು ಹೊರಗಿನ ಚಳಿಯನ್ನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಕಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಬ್ಬರ್-ಈ ಎರಡು ಪದರಗಳು ಸೇರಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.
ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ಇರುವುದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ!
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳ ದೇಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಈಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದಾಡಿದರೂ ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳು ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಂದ ದೇಹದತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗುವ ತಣ್ಣನೆಯ ರಕ್ತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣತೆ ತಣ್ಣನೆಯ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ರಕ್ತದ ಉಷ್ಣತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉಷ್ಣತೆ ಪಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ರಕ್ತವೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ‘ಕೌಂಟರ್-ಕರೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಾದಗಳು ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ!
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳ ಪಾದಗಳ ಉಷ್ಣತೆ ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವೇ ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಿರಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉಷ್ಣತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ಬೈಟ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳಿಗೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ತುಸು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಕಗಳಿಲ್ಲದ ಚರ್ಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನವಿದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹವನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ!
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳ ದೇಹದ ಈ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಧುನಿಕ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೇಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ಅವುಗಳ ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ—ಅದ್ಭುತ ದೇಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಷ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!