ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ, ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು, ಒಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಹಾದ ಜತೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಕಾಣಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಏನಿವುಗಳಿಗೆ ಆ ಮನೆಮದ್ದು!
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಈ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಕೊಳೆತ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಲವಂಗ ಸಹ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಸಿನ ಪುಡಿ!
ಕೆಲವರು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಲರಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಸ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಿಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವು ತಿನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯ!
ಜಿರಳೆಗಳ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿರುಕು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಲ್ಲಿ, ಜಿರಳೆಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ತಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ)