Home Garden Guide:: ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಲೋವೆರಾಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅಲೋವೆರಾ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ಕಿನ್, ಕೇಶಕ್ಕೆ ಮದ್ದು
ಸರಿಯಾದ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಪಾಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ತೂತು ಮಾಡಿ. 4 ರಿಂದ 6 ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಪಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಟ್ಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಣ್ಣಿನ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಮುಖ್ಯ
ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸಿ. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಬೇಗ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹದವಾದ ಬಿಸಿಲು ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ ಇಡಬಹುದು. ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜಾಗ. ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿ
ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
