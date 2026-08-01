ಬ್ಲೌಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಮಣಿಗಳನ್ನು ತೋಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೇತಾಡಲು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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