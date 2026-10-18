ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ವರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹುಳುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ತರಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಳುವನ್ನು ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ವರ್ಮ್ಗಳು, ವಾಲ್ ವರ್ಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ವರ್ಮ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹುಳು, ಗೋಡೆ ಹುಳು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಳುಗಳು ಗೋಡೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಹುಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೇವ, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇಂದು, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ...
ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ವರ್ಮ್ ಎಂದರೇನು?
ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ವರ್ಮ್ಗಳು ಪತಂಗದ ಲಾರ್ವಾಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗಳು, ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ವರ್ಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಸ್ಬೇರರ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹುಳುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಅವು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಟುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವುಗಳ ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು, ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಗಳು, ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಅಂಚುಗಳಂತಹ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿರ್ವಾತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಪಾಟುಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ನೆಲೆವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ.
ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಟ್ ರೋಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮನೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಿರಿ.
ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿವಾರಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.