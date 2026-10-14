ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಡ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ಶೂನ್ಯ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಕರ್ಪೂರ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಜೆ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆಯಾ? ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಏನು ಸುಡಬೇಕು?
ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಬೇವಿನ ಒಣ ಎಲೆಗಳು (Dried Neem Leaves), ಲವಂಗ (Cloves), ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Garlic) ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಯ ಕಡೆಯೂ ತಲೆಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಲವಂಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು (Camphor) ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ) ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ.
- ಕುದಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಪೂರದ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ (Filter) ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಡಿ.
1. ಈರುಳ್ಳಿ ದೀಪದ ಬಳಕೆ:
ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿಯ ದೀಪ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ. ಒಂದು ಗೋಡೇ ಈರುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ (Chhed) ಮಾಡಿ. ಈಗ ತಯಾರಿಸಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಇದರ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಮಸ್ಕಿಟೋ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಕೆ:
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ರಿಫಿಲ್ ತರುವ ಬದಲು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖಾಲಿಯಾದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಬಾಟಲಿಗೆ (Refill Bottle) ತುಂಬಿಸಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ!