ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದುಬಾರಿ ಎನಾಮೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲೆ ತೆಗಿಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದುಬಾರಿ ಎನಾಮೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಎನಾಮೆಲ್ ಪಾತ್ರೆಯ ಹೊಳಪು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಐದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
1. ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ
ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಎನಾಮೆಲ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಮರದ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲರ್ ಬಳಸಿ ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ಸುಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
2. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೂರು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಬಳಿಕ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
3. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ
ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಈ ವಿಧಾನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಇಂಚು ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಆಹಾರದ ಪದರ ಸಡಿಲವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮರದ ಚಮಚದಿಂದ ಸಡಿಲವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿ.
4. ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿದರೂ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಎನಾಮೆಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಾನ್-ಅಬ್ರೇಸಿವ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪಾತ್ರೆಯ ತಯಾರಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಖಚಿತವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಅನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು.
5. ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಸ್ಟೀಲ್ ವೂಲ್, ಲೋಹದ ಸ್ಕ್ರಾಪರ್, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಕೌರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒರಟಾದ ಪುಡಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವು ಎನಾಮೆಲ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಗೀಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿ ಬಳಸಿ.
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ.
ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿಸಿ.
ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದ ನಡುವೆ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಇಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ.
ಎನಾಮೆಲ್ ಪದರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಎನಾಮೆಲ್ ಪಾತ್ರೆಯ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಮೊದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುದಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.