ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಖಚಿತತೆಗಾಗಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್, ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಈಗ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಈಗಷ್ಟೇ ದಸರಾ ಮುಗಿದು ಇನ್ನೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೇಟ್ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೇನೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್ ಲಕ್ಷದ ಸಮೀಪ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಎನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಈ ಪರಿಯ ಹಣವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲಾಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದರೆ, ಅತ್ತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಳಿಗೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುವುದು ನೋಡಿದರೆ, ಅಬ್ಬಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾ ಎನ್ನಿಸದೆಯೂ ಇರಲಾರದು!
ಆದರೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮನೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಐಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್, ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವು ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?
ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಲವಾದ ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದರೆ, ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತೀಯ ಲೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವು ನಿಜವಾದದ್ದು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಲೋಹಗಳು ಸಹ ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂತೀಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು, ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಐಸ್ನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು?
ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಇತರ ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಐಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಕರಗುವುದು ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ. ಇತರ ಹಲವು ಲೋಹಗಳು ಅವುಗಳ ಉತ್ತಮ ಶಾಖ ವಾಹಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮನೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಐಸ್ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು
ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಐಸ್ ತುಂಡಿನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಸ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದರೆ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಲೋಹವು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪನವಾಗಿದೆ.
ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ನಿಜವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಗುರುತಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಆಭರಣಕಾರ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಲೋಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಫ್ಲೋರೊಸೆನ್ಸ್ (XRF) ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.