ತಾಲಿಬಾನ್ ಫರ್ಮಾನು: ಕನ್ಯೆಯ ಮೌನ ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದರ್ಥ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆ! ವಿಶ್ವದ ಟೀಕೆ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಹೊಸ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಋತುಮತಿಯಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೌನವನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ
ಕಾಬೂಲ್: ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ (ಋತುಮತಿ) ತಲುಪಿದ ಹುಡುಗಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ
‘ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು’ ಎಂಬ 31 ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಹಿಬತುಲ್ಲಾ ಅಖುಂದ್ಜಾದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ ಹುಡುಗಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಿಯಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾತನಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ
ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ‘ಖಿಯಾರ್ ಅಲ್ ಬುಲೂಘ್’ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಆ ವಿವಾಹವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾತನಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳು
ತಂದೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರೂ, ವರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಾಲಕಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾತ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಕಾನೂನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆರೋಪ, ಧರ್ಮಾಂತರ, ಗಂಡನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವಿರೋಧ
2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಷೇಧ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ
ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಅದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತಹ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಕಾನೂನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
