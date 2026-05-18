ಗರಾರಾ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಜಡೆ: ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸುವ 6 ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾಗಳು

fashion May 18 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Gemini AI
6 ಸುಂದರ ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು

ನೀವು ಗರಾರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ 6 ಸುಂದರ ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Image credits: Gemini AI
ಲೋ ಬನ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಗಜ್ರಾ

ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಲೋ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿ ಗಜ್ರಾ ಸುತ್ತಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆವಿ ಗರಾರಾ ಮತ್ತು ದುಪಟ್ಟಾ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: Pinterest
ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಕೂದಲನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಜ್ರಾ ಇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಜೊತೆ ಗಜ್ರಾ ಪಿನ್

ತೆರೆದ ಕೂದಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು, ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಜ್ರಾದ ಪಿನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಗರಾರಾ ಜೊತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎರಡೂ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Our own
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರೋಪ್ ಗಜ್ರಾ ಬ್ರೇಡ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ನೀವು ಹೆವಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜೂಡಾ ಕಟ್ಟಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರೋಪ್ ಗಜ್ರಾ ಬ್ರೇಡ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಜ್ರಾ ಮುಡಿದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಧರಿಸಿ

Image credits: Pinterest
ಓಪನ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಗಜ್ರಾ ಪಿನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ತೆರೆದ ಕೂದಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು, ಕೂದಲನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಜ್ರಾ ಪಿನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಓಪನ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಗಜ್ರಾ ಪಿನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಮಿನಿ ಗಜ್ರಾ ಚೋಟಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಈ ಮಿನಿ ಗಜ್ರಾ ಚೋಟಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಧು ಅಥವಾ ಬ್ರೈಡ್ಸ್‌ಮೇಡ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಗರಾರಾ ಜೊತೆ ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram

