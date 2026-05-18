ನೀವು ಗರಾರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ 6 ಸುಂದರ ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಜ್ರಾ ಇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹೆವಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜೂಡಾ ಕಟ್ಟಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರೋಪ್ ಗಜ್ರಾ ಬ್ರೇಡ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಜ್ರಾ ಮುಡಿದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಧರಿಸಿ
ತೆರೆದ ಕೂದಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು, ಕೂದಲನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಜ್ರಾ ಪಿನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಓಪನ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಗಜ್ರಾ ಪಿನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
