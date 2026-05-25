ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿ ಹಾವು (Green Vine Snake) ನೋಡಲು ಭಯಾನಕ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಜೀವಿ. ಸೌಮ್ಯ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಲೋಕವೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ತೆಳುವಾದ ಹಾವೊಂದು ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿ ಹಾವು' (Green Vine Snake) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು 'ಅಹೇತುಲ್ಲಾ ನಾಸುಟಾ' (Ahaetulla nasuta) ಅಥವಾ 'ಆಕ್ಸಿಬೆಲಿಸ್ ಫುಲ್ಗಿಡಸ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಡಲು ಭಯಾನಕ, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ:
ಈ ಹಾವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮುಖದ ರಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು 'ಕ್ಯಾಮೊಫ್ಲಾಜ್' (Camouflage) ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವಿಷಕಾರಿ ಹೌದೇ?
ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯವಿದೆ. ಇವುಗಳು 'ರೇರ್-ಫ್ಯಾಂಗ್ಡ್' (Rear-fanged) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾವುಗಳು. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ವಿಷದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಾಯಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸೌಮ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ (Mildly Venomous) ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ವಿಷವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಊತ, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ:
ಈ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಯಾರಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಬಹುದು. ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಇವುಗಳ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವುಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬಳ್ಳಿಯು ಅಲುಗಾಡುವಂತೆ ಇವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವುಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಇವು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಜೀವಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು, ದೂರದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಸವಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.