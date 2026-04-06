ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ &nbsp;ವಿದ್ಯುತ್ &nbsp;ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. &nbsp;ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಿಲ್​​ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್​ ರೇಟ್​ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್​ ದರ ಡಬಲ್​ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್​ ದರ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಹಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನೂರೋ, ಇನ್ನೂರೋ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್​​ ಕಟ್ಟುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರುವ ನಿಗದಿತ ಯೂನಿಟ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮುಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್​ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

ಸಿಂಪಲ್​​ ಟಿಪ್ಸ್​

ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್​ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್​ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಬರುವಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್​ ಬಿಲ್​ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆಂದರೆ,ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟರ್​ ಹೀಟರ್​ ಅರ್ಥಾತ್​ ಕರೆಂಟ್​ ಗೀಸರ್​ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಕರೆಂಟ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್​ ಬಿಲ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್​ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಿರಿ ಎಂದರೆ ಆದೀತೆ, ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್​ ಟೆಕ್ನಿಕ್​ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕರೆಂಟ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಎರಡೆರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬಳಸಿದರೆ ಕರೆಂಟ್​ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಕಾರಣ, ಅದರಿಂದ ಬಿಲ್​ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಗೀಜಸ್​, ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆಂಟ್​ ಹೆಚ್ಚು ಎಳೆಯುವ ಕಾರಣ, ಬಿಲ್​ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬಳಕೆ ಬೇಡ

ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ರಿಜ್​ 24 ಗಂಟೆ ಆನ್​ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್​ ಆನ್​ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಗೀಜಸ್​ ಆನ್​ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಆನ್​ ಆಗುವ ಕಾರಣ, ಕರೆಂಟ್​ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕರೆಂಟ್​ ಗೀಸರ್​ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್​ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಜಾದೂ ನೋಡಿ.

ಕೂಡಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ಆನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಇತರ ಕರೆಂಟ್​ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಫ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್​ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಫ್ರಿಜ್​ ಆಫ್​ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಂಟ್​ ಎಳೆಯುವ ಕರೆಂಟ್​ ಗೀಜಸ್​ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್​ ಬಿಲ್​ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಕರೆಂಟ್​ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದೇ ಟಿಪ್ಸ್​ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಬಹುದು.