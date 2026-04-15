ಸಣ್ಣ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಚೈನ್, 7 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಮಿಂಚಿ!

ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೀರೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀನ್ಸ್, ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಬಗೆಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Apr 15 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:gemini AI
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ & ನೇತಾಡುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿರತ್ತೆ.

Image credits: pinterest
ಝರ್ಕಾನ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಝರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್, ಜೀನ್ಸ್, ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್

ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ಸಣ್ಣ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್

ಈ ಹಿಪ್ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್

ಮೂರು ಲೇಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್‌ನ ಅಂದವೇ ಬೇರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳ ಜೊತೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾರ್ಮ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಪ್ ಚೈನ್

ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ಹೆವಿ ಚೈನ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

