ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ & ನೇತಾಡುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿರತ್ತೆ.
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಝರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್, ಜೀನ್ಸ್, ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ಸಣ್ಣ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂರು ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ನ ಅಂದವೇ ಬೇರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳ ಜೊತೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಪ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ಹೆವಿ ಚೈನ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
