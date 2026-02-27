Amit Kumar Bihar: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ತರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ Househusband. ಸಮಾಜದ ರೂಢಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಅಮಿತ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಓದಲೇಬೇಕು.
ಬಿಹಾರದ ಮೋತಿಹಾರಿಯ ಚಂಪಾರಣ್ ಮೂಲದ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೆ ಅವರು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ರೂಢಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು (stereotypes) ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಒಬ್ಬ "ಗೃಹ ಪತಿ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಡುಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಮಗಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅಮಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಸಂಗಾತಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಹಜವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ
ಅಮಿತ್ ಅವರು ಪತ್ನಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಅಮಿತ್ ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರು ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ 2015ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಕೆಲವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲು ಅಮಿತ್ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಬ್ಯಾಂಕೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಾಗ, ಅಮಿತ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಅಶಕ್ತರಾದಾಗ, ಅಮಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ರಜೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಮಿತ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾವೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿ ತಾನು ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಮಿತ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ.
ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಮಿತ್ ಭಾವುಕ
ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಮಿತ್ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹೋದರಿಯರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಾಯಿಗೆ ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಇಡೀ ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಗಳ ಹೋಂವರ್ಕ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಪತ್ನಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರೂಢಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.