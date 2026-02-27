'ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರಾ ಫುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಹಾಗೆ. ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!' ಅಂದ್ರು ಈ ನಟಿ. ಏನಿದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನೋಡಿ..
ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ: ನಟಿಯ ಲೈಫ್ನ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು!
'ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರಾ ಫುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಹಾಗೆ. ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!' ಅಂದ್ರು ಈ ನಟಿ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, "ನಿನಗೆ 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ" ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನಗು ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ! "ನಾನೇ ಸಿಂಗಲ್, ಇನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ?" ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ.
ಹಣೆಬರಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್
ಆದರೆ ಹಣೆಬರಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು 'ಗೋವಾ' ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ 'ಜಗತ್' ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆದಂತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು, ಅದು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಗೋವಾದ ಆ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ (Pregnant). ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಜಗತ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು.
ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ
ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 32 ವರ್ಷ! ಅಂದು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಯಿತು. ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗ ನಾನು ಜಗತ್ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು! ನಾನು ನಂಬಲೂ ಆಗದ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದು ಹೇಳಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವವೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್. ಈ ನಟಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ (Amala Paul) ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.