ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಲುವ ಮನೆಗಳು, ತೇಲುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಬೀದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಸರೋವರದ ಶಾಂತ ನೀರು ಮತ್ತು ಶಿಕಾರ ಸವಾರಿಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದರೆ, ಮನೆಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರ್ವತಗಳು, ತೇಲುವ ಶಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಹೌಸ್ಬೋಟ್ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗಿನದೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಅದೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾಲ್ ಸರೋವರ. ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ, ಈ ಸರೋವರವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾರಿ ಹೋಗಲೆ ಬೇಕು.
ದಾಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಹೌಸ್ಬೋಟ್!
ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸ್ಬೋಟ್ಗಳು. ಇವು ಸುಂದರವಾದ ಮರದ ಮನೆಯಂತಹ ದೋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳು, ಊಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಬೋಟ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹೌಸ್ಬೋಟ್ಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ನೋಡಲು ಒಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳ ನೋಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಂತು ಅದ್ಭುತ ನೋಟ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!
ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ತೇಲುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಶಿಕಾರ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬಿಳಿಬದನೆ, ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.
ಶಿಕಾರ ಸವಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅಪೂರ್ಣ!
ಶಿಕಾರ ಸವಾರಿ ಮಾಡದೆ ದಾಲ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಶಿಕಾರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರದ ದೋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಗಾರರು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಡಗಿನಿಂದಲೇ, ನೀವು ಹೌಸ್ಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೇಲುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೇರಿ ಸರೋವರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಶಿಕಾರಗಳು ಹೂವುಗಳು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶಾಲುಗಳು, ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ, ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೀಪಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಂತಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿವೆ ಇವೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ!
ದಾಲ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ, ನೀವು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಮೊಘಲ್ ಉದ್ಯಾನ ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶಾತ್ ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಿಮಾರ್ ಬಾಗ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮೊಘಲ್ ಯುಗದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ತಾರಸಿ ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಹಜರತ್ಬಾಲ್ ದರ್ಗಾ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ ನೀಡುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬೇಕು?
ದಾಲ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರ ಸವಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸರೋವರದ ತೇಲುವ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ ಸರೋವರವು ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.