Crispy dosa tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗದೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ (Crispy) ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ, ತವಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ ಅಂಚುಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಟೆಲ್ನಂತಹ ಗರಿಗರಿತನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೋಸೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮೆತ್ತಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ (Chewy) ಎಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಆ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು?
ಆ ಪದಾರ್ಥ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು (Rice Flour). ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ದೋಸೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗರಿಗರಿತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗ್ಲುಟನ್-ಫ್ರೀ (Gluten-free) ಆಗಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕುರುಕುರುತನ (Crunch) ತರಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಬಿಸಿ ತವಾದ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪದರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?
ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತವಾದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವಷ್ಟು ಹದವಾಗಿರಲಿ.
ತವಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಒಂದು ಸೌಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ದೋಸೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತವಾದಿಂದ ಮೇಲೇಳುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿ.
ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗದಿರಲಿ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಅತಿಯಾದರೆ ದೋಸೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಣಗಿದಂತಾಗಬಹುದು.
ತವಾ ತಾಪಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ: ತವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಿಟ್ಟು ತವಾಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ.
ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ: ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ.
ಬೇಯಲು ಸಮಯ ನೀಡಿ: ದೋಸೆಯನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ. ಕೆಳಭಾಗ ತಿಳಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ (Light golden) ತಿರುಗುವವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ಕಸರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಇದೂ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಬದಲು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೋಸೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುದುಗುವಿಕೆ (Fermentation) ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನವೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.