ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಕಥೆಯು ರಾಜ ದಶರಥನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಾಂತಾಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆಕೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಋಷಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಳು.
ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಾಜ ದಶರಥ, ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯ, ಕೈಕೇಯಿ, ಸುಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅವನ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಳು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವಳ ಹೆಸರು ಶಾಂತಾ. ರಾಮಾಯಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾಳನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಕಥೆಯು ರಾಜ ದಶರಥನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಾಂತಾ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಋಷಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಆ ಋಷಿ ರಾಜ ದಶರಥನ ಪುತ್ರಪ್ರದಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ!
ಶಾಂತಾ ರಾಜ ದಶರಥ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಳ ಮಗಳು. ಅವಳು ರಾಮನಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯಳು. ರಾಜ ದಶರಥನು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂಗದ ರಾಜ ರೋಮಪಾದ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ವರ್ಷಿಣಿಗೆ ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಿಣಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜ ದಶರಥನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಶಾಂತಾಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನಂತರ ಶಾಂತಾ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಳು. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಂತಳ ಜನನದ ಕಥೆಯು ರಾಮಾಯಣದ ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಸುಮಂತ್ರನು ರಾಜ ದಶರಥನಿಗೆ ಅಂಗದ ರಾಜ ರೋಮಪಾದನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗಳು ಅವಳನ್ನು ದಶರಥ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಳ ಮಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ಶಾಂತಾ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಋಷಿ ವಿವಾಹ!
ಶಾಂತಾ ವಿಭಾಂಡಕ ಋಷಿ ಮಗನಾದ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಎಂಬ ಮಹಾ ಋಷಿ ವಿವಾಹವಾದನು. ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ರಾಜ ರೋಂಪದನಿಗೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗನನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನು ಬಂದ ನಂತರ, ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ರಾಜ ರೋಂಪದನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಶಾಂತಾಳನ್ನು ಋಷ್ಯಶೃಂಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ, ರೋಪದ, ಅಂಗ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಋಷಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾದನು.
ಶಾಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಜನನ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು?
ಶಾಂತಾ ಕಥೆಯೂ ಸಹ ರಾಮನ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದನು. ನಂತರ, ಋಷ್ಯಶೃಂಗನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಅವನು ರಾಜ ದಶರಥನಿಗಾಗಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದನು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯಜ್ಞವು ರಾಜ ದಶರಥನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ರಾಣಿ ಕೌಶಲ್ಯ ರಾಮನಿಗೆ, ಕೈಕೇಯಿ ಭರತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು.