ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳು ಬಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ, ಗೊಬ್ಬರ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಇದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಅರ್ಪಿಸದೇ ಹೋದರೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಇದು ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ಪುನಃ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವರು ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮಾತು.
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹೂವುಗಳು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮ, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುಗಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ
ಉಳಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಒಣಗಿದ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟು ತುಂಬಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಬೀರು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ಹೂವುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ನಂತಹ ಹೂವುಗಳ ದಳಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಹೂವುಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ
ಒಣಗಿದ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸಹ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೂವುಗಳಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ
ಹೂವುಗಳು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಷ್ಟು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ದಳಗಳಿಂದ DIY ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಣಗಿದ ದಳಗಳನ್ನು ಕಾಗದ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ DIY ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು.