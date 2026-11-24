ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದುವ ವಿವಿಧ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಟ್ರಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ನಾಜೂಕಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆಭರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ದೋನ್ ವಾಟಿ' ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಚೌಕ, ದುಂಡಗಿನ ಅಥವಾ ಇತರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕಾರಗಳ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಬ್ಬದಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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