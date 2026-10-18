ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಒರೆಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವ 'ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್' ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ (Diwali Deep Cleaning) ಮೂಲಕ. ಬಟ್ಟೆ, ಹಾಸಿಗೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು 'ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್' (Ceiling Fan) ಸ್ವಚ್ಛತೆ!
ಇದೀಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಖತ್ ‘ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್’ (Desi Jugaad) ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವೇಕೆ?
ಮನೆಯ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎತ್ತರದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವುದಿಲ್ಲ:
ಬೀಳುವ ಭಯ: ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯತಪ್ಪಿದರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೈ-ಕಾಲು ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಧೂಳು: ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಒರೆಸುವಾಗ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತಿರುವ ಜಿಗಟು ಧೂಳು ಮುಖ, ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ 'ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜುಗಾಡ್' ಐಡಿಯಾ!
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಲು ಈ ಚತುರ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಆಕೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಧರಿಸುವ 'ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್' (Helmet)!
ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯ ಹೀಗಿದೆ:
ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ, ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವೇಲ್ (ದುಪಟ್ಟಾ) ಕಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ಹಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಏಣಿ ಹತ್ತುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿಯುವ ರಿಸ್ಕ್ ತಪ್ಪಿತು.
ನಂತರ ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ಲಾಸ್ (ವೈಸರ್) ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಏಣಿ ಏರಿದರು.
ಫ್ಯಾನ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.
ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಸ, ಜಿಗಟು ಧೂಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಕೂದಲು, ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ ಧೂಳು ಕೂಡ ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಿತು!
ಹೆಂಡತಿಯ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಗಂಡ ದಂಗು!
ಹೆಂಡತಿಯ ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಹಿಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ", "ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೇವಲ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್’ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು!